وضع الأسس التنفيذية والتشغيلية لمشروع "مترو مكة"

قال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، إنه جار التنسيق لوضع الأسس التنفيذية والتشغيلية لمشروع مترو مكة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتنفيذ مشروع المترو.

وحول مستجدات مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة ومراحل الإنجاز، أوضح أنه جار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في لجنة خدمة ضيوف الرحمن لوضع حلول تنفيذ المحاور الإشعاعية والمراكز الحضرية بالتكامل والتعاون مع القطاع الخاص، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال إن العمل جار على وضع خطة منهجية تنفيذية للاستفادة من بعض أجزاء الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث، حيث تم ترسية استشاري جديد للإشراف على تنفيذ هذين المشروعين المهمين.