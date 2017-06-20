"الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقرير الربع الثاني لرؤية2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم في قصر الصفا بمكة المكرمة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير الربع الثاني من عام 2017، حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يشتمل على مدى التقدم المحرز في تنفيذ برامج الرؤية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العرض المقدم من هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، المتضمن دراسة واقع سوق العمل، ودور الهيئة وإطار أعمالها ومساراتها الرئيسية والمبادرات ومؤشرات الأداء.

وناقش المجلس أيضاً العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص القطاع الصحي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.