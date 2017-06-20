"كريم" تكشف لـ "العربية" 3 وجهات لتوسعاتها المستقبلية

قال مُدَثَّر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كريم" إن المملكة القابضة استثمرت 62 مليون دولار في "كريم" عن طريق صفقتين، إحداهما الاستحواذ على كامل حصة "أبراج كابيتال"، التي حققت عائدا جيدا جراء تخارجها من "كريم".

وأوضح شيخة في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن استخدام الأموال المستثمرة في "كريم" سيكون في 3 أغراض، الأول في الاتساع بالمدن المتواجدين فيها والتي يبلغ عددها 80 مدينة منها 30 مدينة قمنا بالدخول إليها خلال الأشهر الستة الماضية.

أما الغرض الثاني، فهو دخول أسواق جديدة، فبحسب تقديرات الشركة هناك 200 مدينة تستطيع التواجدَ فيها، و"هناك فرص كبيرة أمامَنا". أما الغرض الثالث، فهو إطلاق خدمات جديدة، على سبيل المثال، أطلقنا مؤخرا CareemBox في الإمارات والسعودية وهي خدمة توصيل.

وحول الفرص في هذه الأسواق، قال شيخة : "نعيش في منطقة تحتوي على ما يمثل 10% من إجمالي سكان العالم، ونسبة اختراقِنا الحالية هي 1% فقط، وبالتالي هناك فرص للنمو، موضحا أن هدف الشركة هو مواصلة النمو وتسريعُ وتيرته.

وأشار إلى ان "إحدى طرق تسريع النمو هي عبر الاندماج والاستحواذ ، فنحن منفتحون لهذه الفكرة، لاسيما وأنا قمنا مسبقا بالاستحواذ على شركات في السعودية والمغرب وباكستان".

أما فيما يخص طرح الأسهم في السوق، قال شيخة: "لا جديد حول هذا الموضوع. وهو أمر سيحصل بشكل طبيعي في المستقبل".

وفيما يخص عدد الموظفين السعوديين في خدمات "كريم" بالسعودية قال شيخة: "ليس هناك من تحديات، بالعكس، اليوم نحن من بين أكثر الشركات التي توظف سعوديين، إذ يبلغُ عددُهم 70 ألف سعودي" موضحا أن التغير الذي يحصل هائل، والخدمة التي تحصل عليها من السعوديين رائعة، وبالتالي ليس هناك نقص في السعوديين الذي يرغبون في العمل مع كريم.