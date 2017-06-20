3 قطاعات يستهدفها المستثمر العربي في مصر.. تعرف عليها

قالت مصادر مطلعة، إن غالبية المشاكل التي كانت تواجه الشركات والاستثمارات العربية والخليجية انتهت بنسبة كبيرة، بعد تدخل جهات عديدة في حل هذه المشاكل.

وقال العضو المنتدب لشركة كابيتال كوميونيتي والأمين العام السابق للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، أحمد درويش، إن نسبة كبيرة من المشاكل التي كانت تواجه الشركات العربية والخليجية العاملة في السوق المصري انتهت بنسبة كبيرة ولا يتبق منها سوى مشاكل معدودة في طريقها للحل.

وأكد أن هناك جهات عديدة تدخلت خلال الفترة الماضية لحل المشاكل التي كانت تواجه الاستثمارات العربية والخليجية وخاصة جهاز الرقابة الإدارية ولجنة وزارة الدفاع المصرية ووزارتي الاستثمار والصناعة، ونجحت جهود هذه الجهات في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تواجه الاستثمارات العربية والخليجية في مصر.

وأشار "درويش" في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إلى أن هناك مؤشرات قوية على تحسن مناخ الاستثمار في مصر خاصة مع صدور قانون الاستثمار وقرب إصدار اللائحة الخاصة بهذا القانون، وهو ما سوف يدفع إلى جذب استثمارات جديدة سواء عربية أو خليجية إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد تأسيس الشركات سواء المصرية أو العربية والخليجية، وهو مؤشر جيد ويدعو للتفاؤل، ويؤكد أن السوق المصري بدأ يمتلك أهم الأدوات الجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد كبير من المستثمرين العرب والخليجيين بدراسة الفرص القوية في السوق المصري، حيث هناك ترقب كبير لسوق العقارات المصري الذي ينمو بنسب كبيرة جداً، إضافة إلى الفرص المتاحة في قطاع النقل والتكنولوجيا وأيضاً قطاع الصناعات الغذائية.

وقال المستثمرون في الوقت الحالي تجاوزوا مرحلة البحث عن حلول للمشاكل التي كانت تواجههم وانتقلوا إلى مرحلة دراسة مشاريع وفرص جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة.

وتوقع أن ترتفع الاستثمارات السعودية والإمارات والكويتية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مستثمري هذه الدول يرون في السوق المصري أنه من الأسواق الواعدة التي يوجد بها فرص استثمارية قوية ومتنوعة وغير موجودة في أي منطقة عربية.

وحول الاستثمارات القطرية في مصر، قال درويش إن غالبية هذه الاستثمارات خاصة وليست تابعة للحكومة القطرية ولذلك لن تتأثر بقرار المقاطعة، وليس من السهولة أن تتخارج هذه الاستثمارات من السوق المصري الذي تعمل فيه منذ سنوات وحققت منه أرباحاً جيدة.