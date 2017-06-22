رؤية 2030 التي أُطلقها محمد بن سلمان بدأت تؤتي ثمارها

يشهد للأمير محمد بن سلمان اطلاعه على الاقتصاد السعودي بشكل مكثف، فهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومهندس رؤية 2030 التي أُطلقت في إبريل من العام الماضي وبدأت ثمارها بالظهور.

وعمل الأمير أيضاً على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال استثمارات مليارية في قطاعات تكنولوجية وإقرار ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. بالإضافة لإطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 9.5 غيغاواط بحلول 2023، وبدأ العمل فعليا على مشروعان بطاقة 700 ميغاواط.

ومن أقواله المشهورة أيضاً، "هناك أصول ضخمة جداً، وهي مناطق لم تطور بعد خاصة في المجال السياحي أو غيره من المجالات. هذه أصول أتوقع أن حجمها سيصل إلى ترليون ريال سعودي". وبعدها بأيام تم الإعلان عن مشروع القدية الترفيهي بميزات هائلة. ومن أقواله، "لن يكون هناك حراك أو استثمار أو تنمية في العالم إلا بصوت الصندوق السيادي السعودي".