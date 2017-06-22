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السعوديات يستحوذن على مراكز قيادية بدعم رؤية 2030

المصدر: دبي - مايا جريديني
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تعتزم رؤية 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22%، إلى 30%، وقد أعطت أولوية لتنمية مواهب المرأة وتفعيل دورها في الاقتصاد.

وقد وضعت رؤية السعودية 2030، تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، حيث تهدف الرؤية لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

الرؤية التي كان مهندسها الأمير محمد بن سلمان، ركزت أيضا على أهمية تخفيض معدل البطالة بشكل عام من 11.6% إلى 7%.

هذا الدور المأمول للمرأة السعودية بدأ يتضح على أرض الواقع، حيث أصبحت سارة السحيمي أول سيدة تترأس مجلس إدارة سوق الأسهم السعودية "تداول"، أيضا تسلمت رانيا نشار الرئاسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية.

أما "خلود الدخيل" فتولت منصب رئيس لجنة الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض.

ولعل أبرز التطورات التي تمكن المرأة وتشهد على أهمية دورها في الاقتصاد الجديد للمملكة، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها لدى مطالبتها بالخدمات، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

كلمات دالّة

#الأمير محمد بن سلمان, #محمد بن سلمان, #اقتصاد السعودية, #رؤية 2030, #المرأة السعودية

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