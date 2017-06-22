تسارع خطوات هيئة المنشآت الصغيرة لتشكيل ملامح القطاع

تتسارع خطوات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشكيل ملامح القطاع ضمن رؤية 2030، بدءا من إطلاق وتطوير البرامج والأنظمة، ومرورا بفتح آفاق التمويل وعقد الشراكات مع مؤسسات محلية كبرى لرفع إنتاجية القطاع وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

اقتصاد السعودية ليس النفط فقط! هذا ما يراه الأمير محمد بن سلمان وما كان ينتظره لسنوات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة في المملكة، وبالفعل خطوات تطوير متسارعة تشهدها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فمن تشجيع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى بالشراء المباشر من شركات القطاع عبر منصة إلكترونية، إلى العمل على الترخيص لمسرعات الأعمال الدولية.. كان للهيئة الشابة نتائج جيدة.

حيث وقعت 15 مذكرة تفاهم محليا ودوليا، منها مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال واعد لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع الاتصالات السعودية.

وتم من خلالها الاتفاق على تخصيص 15% من ميزانية مشتريات شركة STC لصالح منشآت القطاع.

كذلك عملت الهيئة على إعادة هيكلة برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وزيادة رأس ماله، والعمل على تطوير نظام رأس المال الجريء والاستراتيجية الوطنية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تعاونت مع هيئة سوق المال وتداول لإطلاق نمو السوق الموازية التي تتيح للشركات الصغيرة إدراج أسهمها.

أيضا أطلق برنامج "طموح" خلال العام الحالي وهو برنامج موجه للمنشآت الصغيرة المتوسطة بهدف إطلاق وزيادة قدرات النمو والتصدير وتقديم الدعم للشركات المختارة وبالتالي مساعدة هذه المنشآت على زيادة إيراداتهـا وتوسّع مجال عملها.