قلق على مصير 3 ملايين أوروبي بعد الـ Brexit

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بلدها بعد بريكست "دون التطلعات"، محذرا من أنه "قد يؤزم وضعهم".

وقال توسك في مؤتمر صحافي في ختام اليوم الثاني لقمة أوروبية في بروكسل إن "حقوق المواطنين أهم أولويات الاتحاد الأوروبي مع 27 عضوا" في المفاوضات مع المملكة المتحدة على انفصالها عن الاتحاد (بريكست) Brexit التي انطلقت رسميا الاثنين في بروكسل.

ويشكل مصير حوالي 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا بعد بريكست أكثر المسائل خلافية في المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من تكتل الدول الـ28.

وبعد عام تماما على تصويت البريطانيين في 23 يونيو العام الماضي لصالح بريكست تعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعدم إجبار أحد على مغادرة بلادها بعد الانفصال، مقدمة حقوقا دائمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ الانفصال عن التكتل إلا أنها رفضت تحديد هذا التاريخ، مشيرة فقط إلى الفترة بين 29 مارس، 2017، عندما أطلقت بريطانيا آلية بريكست، وخروجها المتوقع بعد عامين. كما رفضت طلباً من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في مسائل حقوقهم والإشراف عليها.

وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن المزاج الذي طغى هو أن ماي قدمت "أقل من الحد الأدنى" فيما توضح بروكسل أن تاريخ الانفصال يجب أن يكون اليوم الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد.

وعلنا، أفاد القادة الأوروبيون أنهم يتطلعون إلى الحصول على المزيد من التفاصيل التقنية عندما تنشر بريطانيا وثيقة رسمية في هذا الشأن الاثنين.