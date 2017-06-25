إيكونومست: الناتج للفرد الإماراتي يتخطى 44 ألف دولار

توقع تقرير نشرته وحدة الإيكونومست انتلجانس، ارتفاع نصيب الفرد في دولة الإمارات، من الناتج الإجمالي المحلي من 37615 دولاراً في 2016، إلى 44829 دولاراً في 2017.

وقدر التقرير الذي نشرته صحيفة البيان، ارتفاع نصيب الفرد بشكل تصاعدي من الناتج المحلي في الإمارات إلى 46832 دولاراً في 2018، و48275 دولاراً في 2019، و51394 دولاراً في 2020، و54645 دولاراً في 2021، بسعر الصرف الحالي (أي ما يوازي 200 ألف و820 درهماً).

كما توقع التقرير أن يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة في 2019، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في مجلس التعاون في عدد السكان بعد السعودية.

وتتوزع الفرص في سوق الإمارات في ثلاثة أنشطة رئيسية: الاستهلاكية، والتجارية والبنية التحتية.

وقالت الإيكونومست في تقرير بعنوان "اقتصاد الإمارات: فرص سوقية": إن الإمارات التي تعتبر من أغنى دول المنطقة، تشكل قاعدة مهمة للشركات الأجنبية.

ورجح التقرير أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 3.2% خلال الفترة الواقعة بين 2017-2021، مفترضاً تعافي أسعار النفط إلى 57.6 دولار للبرميل.