اقتصاديون:رؤية التطوير السعودية تواكب تطلعات الشباب

أكد عدد من الاقتصاديين في السعودية، تفاؤلهم مع مبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، بمستقبل اقتصادي يواكب تطلعات الشباب نحو دولة حديثة وقوية علميا وصناعيا واقتصاديا وعسكريا، وانفتاح اقتصادي مهم للمنطقة والعالم، نحو كل جديد يواكب تطلعات وطموحات الأجيال المقبلة.

واعتبر الاقتصاديون في تصريحات لجريدة "الرياض" أن تنفيذ رؤية 2030 في المملكة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، سيدعم عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة وتعزيز الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاعات المهمشة حاليا في الناتج المحلي الإجمالي والمضي قدما في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل.

وأشار الاقتصاديون إلى قرار إعادة البدلات بأثر رجعي، مؤكدين أنه يحمل تأثيرا مباشرا على القوة الشرائية لدى الموظفين الحكوميين الذين سيحصلون على مجمل البدلات التي تم إيقافها منذ اليوم الأول وحتى إعادتها ما يعني قدرة أكبر على الانفاق الاستهلاكي وتأثير مباشر في القطاع التجاري.

من جهته قال الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف على روافد بيت الخبرة للاستشارات المالية والقانونية د. أحمد الشيخ، إن الذي يستمع لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يدرك أن المملكة قادرة على تجاوز الأزمات العالمية ولديها من الموارد المالية والكفاءات البشرية ما يساعد على إدارة المعادلة الاقتصادية في الزمن الصعب.

من جانبه قال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية السابق جامعة الملك خالد، د.عبدالسلام بن سعيد آل رشيد، إن سوق الأسهم السعودية استقبلت خبر تعيين ولي العهد محمد بن سلمان، بارتفاع كبير جدا قارب 5.5%، وهذه النسبة الكبيرة لا تحدث صعودا أو نزولا إلا مع الأحداث الاستثنائية جدا. وهذا مؤشر على التفاؤل الاقتصادي الكبير من تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأكد الاقتصادي مساعد السعيد أن السوق المالية السعودية تفاعلت مع خبر تعيين الامير محمد بن سلمان بشكل ايجابي جدا وهذا انعكاس وترجمه طبيعية للتفاؤل الكبير من قبل المستثمرين لمستقبل الاقتصادي للمملكة بوجه عام ولمستقبل السوق المالية بوجه خاص.

وتوقع رجل الاعمال ياسر بن محمد الحربي ان يشهد سوق التجزئة والخدمات انتعاشا هاما بعد قرار اعادة البدلات المالية لرواتب الخدمة العامة بأثر رجعي مما سيوفر سيولة نقدية لدى البنوك.

وقال الخبير المالي عبدالله الربدي، أن مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد يحمل أبعادا اقتصادية مهمة، كون الأمير محمد بن سلمان هو عراب الرؤية السعودية 2030 التي تحمل في طياتها التنمية وكثير من الجوانب الاقتصادية للسعودية خلال العقد المقبل.