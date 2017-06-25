بريطانيا: بضائع بلا جمارك من 50 دولة بعد الـ Brexit

قالت بريطانيا إنها ستواصل تطبيق دخول السلع الواردة من نحو 50 دولة نامية من بينها بنغلادش وسيراليون وهايتي إلى الأسواق البريطانية بلا جمارك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إن نحو 48 دولة ستواصل الاستفادة من التصدير المعفى من الجمارك بالنسبة لكل السلع باستثناء الأسلحة والذخائر إلى الأسواق البريطانية وإنها فور انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 2019 ستبحث خيارات توسيع العلاقات التجارية بشكل أكبر.

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في بيان إن"انسحابنا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التزاماتنا لبقية الدول وليس التراجع عنها. "التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ لفقراء العالم وإعلان اليوم يثبت التزامنا بمساعدة الدول النامية على تنمية اقتصادياتها وتقليص الفقر من خلال التجارة".