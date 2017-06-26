موسم الأعياد ينعش قطاعي السياحة والتجزئة بالسعودية

أكد عاملون في قطاع السياحة السعودي أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال فترة العيد وما بعدها موسمي طارئ نتيجة زيارة حجوزات السفر تزامنا مع تمديد إجازة العيد في السعودية إلى 15 من شوال الجاري، الأمر الذي شجع كثيرين على تأخير موعد العودة للاستفادة من فترة التمديد، إضافة إلى المقيمين الذين يحرصون على السفر لزيارة ذويهم خلال هذه الفترة.

وأوضح ماجد محمد طربية المشرف على قسم الحجز والتذاكر في إحدى الشركات، ارتفاع أسعار التذاكر تزامنا مع موسم العيد الذي عادة ما تتضاعف فيه أسعار التذاكر بفعل ارتفاع الطلب.

وأضاف في حديث له مع "الاقتصادية" أن تمديد الإجازة حتى 15 من شوال رفع عدد الحجوزات، حيث شجع كثيرا من المواطنين على حجز تذاكر للسفر، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار التذاكر.

وقال إن شهر شوال يعد من الأشهر الموسمية التي تقفز فيها أسعار الحجوزات على التذاكر، ما يشكل ارتفاعا كبيرا في الطلب، ينعكس على أسعار التذاكر، ويقفز بها.

وأشار إلى وجود عديد من الأشخاص يحرصون على شراء التذاكر قبل الموسم والاستفادة من الأشهر التي يكون فيها خصم على الأسعار، ويحجزون لإجازة العيد قبلها بعدة أشهر.

وأفاد بأن دول دخلت على خيارات المسافرين السعوديين منها جورجيا وأذربيجان حيث تتميز بتكلفتها المنخفضة، فضلا عن منحهم إقامة لمدة شهر كامل للمسافرين، خاصة في ظل تراجع تكاليف الإقامة فيها، بسبب انخفاض سعر صرف عملاتهم أمام الريال.

ولفت إلى الدول التي تلقى إقبالا كبيرا، خاصة أوروبا ومنها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها، فضلا عن الدول العربية مثل الإمارات ومصر والمغرب والبحرين.

وبين أن أغلب المسافرين يتجهون إلى أوروبا ودول شرق آسيا وعلى رأسها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة سيكون له أثره السريع على تعزيز الثقة الاقتصادية، ودعم قطاع التجزئة في المملكة خصوصاً في موسم الأعياد والمصطافين داخل المملكة.