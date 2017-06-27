انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأميركية

انخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الصنع الأساسية على غير المتوقع في مايو أيار كما تراجعت الشحنات بما يشير إلى فقدان قطاع الصناعات التحويلية الزخم في منتصف الربع الثاني من العام.



وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة على خطط إنفاق الشركات، انخفضت 0.2%.



وجرى تعديل طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بالرفع كي تظهر زيادة بواقع 0.2% في أبريل نيسان بدلا من ارتفاع نسبته 0.1% في التقديرات السابقة.



وتراجعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.1% في أبريل نيسان. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.



كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3% في مايو أيار.



وانخفض إجمالي طلبيات السلع المعمرة، التي تشمل مجموعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من أجهزة تحميص الخبز إلى الطائرات، بنسبة 1.1% بعد هبوط 0.9% في أبريل نيسان.



وفي الشهر الماضي زادت طلبيات الآلات 0.6% بينما انخفضت الشحنات 0.3%.