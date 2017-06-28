عجز بـ 20 مليار يورو سنوياً يهدد أوروبا مع الـ Brexit

ستؤدي عملية بريكست وتحديات أخرى، مثل زيادة نفقات الدفاع إلى "فجوة" تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر الأربعاء المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك.

وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض غونتر أوتنغر أن "مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليار يورو على الأقل سنويا".

وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي" مشيرا إلى أن "الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي" هذا المبلغ.

وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقاً لاوتنغر الذي سيقدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.