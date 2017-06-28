2640 ثرياً يملكون 427 مليار دولار في السعودية

حلت السعودية بالمرتبة الـ 19 عالميا بعدد الأثرياء، الذين يملكون ثروات تزيد على 30 مليون دولار لكل منهم.

وبلغ عدد الأثرياء وفق هذا المقياس، في السعودية، نحو 2640 ثرياً يملكون مجتمعين ثروة تقدر بنحو 427 مليار دولار.

وتأتي هذه الأرقام بحسب قائمة أصدرتها شركة "ويلث إكس" لكبار الأثرياء في العالم لعام 2017، نشرتها صحيفة البيان.

وحلت الإمارات في المركز 28 في القائمة وفي المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية محتضنة 1120 من كبار الأثرياء في 2016، يحوزون نحو 272 مليار دولار بزيادة سنوية في عدد كبار الأثرياء بلغت 2.8% وزيادة سنوية في الثروة بلغت 4.4%.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً متواضعاً في حجم وعدد كبار الأثرياء في 2016، رغم التحسن الكبير عن العام 2015.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ73110 من كبار الأثرياء بمجموع ثروة 8719 مليار دولار. تلتها في المركز الثاني اليابان 16740 فرداً ثم الصين 13450 فرداً. فالمملكة المتحدة في المركز الخامس 8860 فرداً.

وعرف التقرير كبار الأثرياء بأولئك الذين تناهز ثرواتهم أصولاً بقيمة 30 مليون دولار أو أكثر.