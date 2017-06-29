خبراء: هجمة فيروس "بتيا" الإلكترونية بدأت من أوكرانيا

أظهرت دلائل أولية أن الهجمة الإلكترونية التي أصابت شركات كبرى حول العالم أمس بدأت من أوكرانيا.

ويعتقد الخبراء أن نشر الفيروس الذي سُمي "بتيا" بدأ في أوكرانيا مساء الثلاثاء، عندما قام مستخدمون بتحميل برنامج محاسبي، وآخرون دخلوا على موقع أخبار محلي.

وأصاب الفيروس شركات عالمية كبرى، مثل: "فيديكس" و"روزنفت" و"ميرسك" و"كادبوري"، وأدى إلى تعطيل مصانع وموانئ في مختلف أنحاء العالم.

وأدى هذا الفيروس، إلى حذف ملفات وتشفير الأقراص الصلبة للأجهزة المصابة، وطالب المستخدمون بدفع فدية قدرها 300 دولار تدفع بعملة الـbitcoin.