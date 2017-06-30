ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي الصيني رغم تباطؤ الاقتصاد

تخطى مؤشر النشاط الصناعي الصيني التوقعات لشهر يونيو إلا أن محللين حذروا من أن النتائج المفاجئة التي أعلن عنها الجمعة تناقض تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد الاقتصاد الصيني تراجعاً في وتيرة النمو مع فرض السلطات ضوابط حول الاقتراض بعد سنوات من اعتماد سياسة الاستثمار عبر الاستدانة، ما أجج المخاوف من حصول أزمة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات عالمية.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري الشراء الصيني (بي ام آي) وهو مؤشر أولي لأعمال التصنيع سجل 51,7% أي أنه تخطى توقعات إحصاء لبلومبرغ نيوز بتسجيل 51%. وكل أرقام تتخطى 50% تعتبر نموا بينما الأرقام دونها تشير إلى الانكماش.

وجاءت أرقام المؤشر أعلى من الأرقام المسجلة الشهر الماضي والتي بلغت 51,2% وأظهرت نمواً للشهر الحادي عشر على التوالي، إلا أن مركز أبحاث "ايه ان زد" حذر من أن الارتفاع المسجل لم يكن واسع النطاق.

وقال المركز في بيان إن الارتفاع "سببه بشكل أساسي زيادة الإنتاج ومؤشرات فرعية جديدة أخفت انتعاشا غير متوازن في عدد من القطاعات".



وسجل الاقتصاد الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى نمواً أعلى من المتوقع مع 6,9%، إلا أن مركز "ايه ان زد" توقع تباطؤا للنسبة إلى 6,7% للربع الثاني.

والتباطؤ المسجل يندرج ضمن منحى طويل الأمد مع انتقال الصين من اقتصاد قائم على الاستثمار والتصدير إلى نظام اقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.