ترمب يتعهد بسياسة جديدة للطاقة تركز على الصادرات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن إجراءات لتدشين ما يسميه "عهدا ذهبيا" لسياسة الطاقة سيحيي قطاع الطاقة النووية المنهك ويخفف

القيود على صادرات الطاقة.

ومتحدثا في مقر وزارة الطاقة الأميركية قال ترمب "إننا هنا اليوم لنطلق سياسة أميركية جديدة للطاقة. نحن سنصدر الطاقة الأميركية إلى أرجاء العالم".

وأضاف ترمب أن إدارته ستسعى إلى إيجاد سبل جديدة لإحياء قطاع الطاقة النووي في الولايات المتحدة بإطلاق مراجعة للسياسات المحلية لإيجاد سبل لجعل الطاقة النووية أكثر قدرة على منافسة الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة ومعالجة مسألة النفايات النووية.

وقال أيضا إنه سيرفع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على بنوك التنمية الأميركية والتي تمنعها من تمويل مشاريع الفحم في الخارج.