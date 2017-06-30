عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

ترمب يتعهد بسياسة جديدة للطاقة تركز على الصادرات

المصدر: لندن - رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
رابط مختصر

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، عن إجراءات لتدشين ما يسميه "عهدا ذهبيا" لسياسة الطاقة سيحيي قطاع الطاقة النووية المنهك ويخفف
القيود على صادرات الطاقة.

ومتحدثا في مقر وزارة الطاقة الأميركية قال ترمب "إننا هنا اليوم لنطلق سياسة أميركية جديدة للطاقة. نحن سنصدر الطاقة الأميركية إلى أرجاء العالم".

وأضاف ترمب أن إدارته ستسعى إلى إيجاد سبل جديدة لإحياء قطاع الطاقة النووي في الولايات المتحدة بإطلاق مراجعة للسياسات المحلية لإيجاد سبل لجعل الطاقة النووية أكثر قدرة على منافسة الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة ومعالجة مسألة النفايات النووية.

وقال أيضا إنه سيرفع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على بنوك التنمية الأميركية والتي تمنعها من تمويل مشاريع الفحم في الخارج.

كلمات دالّة

#اقتصاد, #أسواق مال, #سياسات اقتصادية, #أميركا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر