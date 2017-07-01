514 مليار دولار أصول صندوق "ساما" للاستثمار

حافظ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على المركز الخامس عالميا ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول بلغت نحو 514 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر يونيو الجاري، ونشرته جريدة الرياض.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية على المركز الـ12 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول بلغت 183 مليار دولار.

ووفقا للبيانات حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بعد ارتفاع أصوله إلى 922 مليار دولار.