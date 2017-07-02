المالية: رفع ضريبة القيمة المضافة ستوفر 8 مليارات جنيه

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية في مصر أحمد كوجك في مقابلة مع "العربية" أن زيادة ضريبة القيمة المضافة 1% ستوفر ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وكشف كوجك أن مصر ستتلقى الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر.

وعن أسعار الوقود، قال كوجك "نحن نقوم بعملية توجيه الدعم وليس إلغاءه، حيث إن جزءا من الوفورات ستضخ لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية بما فيها دعم السلع التموينية المقدرة كلفتها بنحو 85 مليار جنيه".

وأشار إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستوفر 35 مليار جنيه على ميزانية الحكومة، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً في خفض عجز الميزانية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة بـ 10.8% العام الجاري.

ورفعت الحكومة المصرية يوم الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال 8 أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 %، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.