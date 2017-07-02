اليابان والاتحاد الأوروبي على مشارف اتفاق تجارة حرة

تقترب اليابان والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق تجارة حرة واسع النطاق قد يسهم في كبح قوى الحماية التجارية التي أطلقتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وأبدت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم "ثقة كبيرة" بإمكانية التوصل لاتفاق واسع خلال قمة السادس من يوليو مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عقب انتهاء الطرفين من خفض التعريفة الجمركية على السيارات والسلع الزراعية.



ويمنح إبرام الاتفاق نصرا سياسيا مهما لليابان وأوروبا وقد يثير الشكوك بشأن مدى تأثير الحكومة الأميركية على أولويات الاقتصاد العالمي.



جاءت تصريحان مالمستروم بعد اجتماعات على مدى يومين مع وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا في طوكيو بشأن اتفاق قد يلغي عددا كبيرا من القيود التجارية.



وتتفاوض اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري منذ عام 2013 لكنه المفاوضات أضحت أكثر إلحاحاً منذ انسحاب الرئيس الأميركي من اتفاق الشراكة عبر الهادي.