مصر.. دعوات لمقاطعة المحمول بسبب ضريبة القيمة المضافة

بدأت دعوات لمقاطعة الهاتف المحمول في مصر ردا على قائمة أسعار جديدة لبطاقات الشحن بمختلف فئاتها تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من نفي شركات المحمول رفع الأسعار.

قوائم الأسعار الجديدة تم نشرها في ضوء توقعات برفع أسعار خدمات المحمول مع زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يوليو لتصبح 14 % بدلا من 13 % ولتصل الضريبة على خدمات المحمول والإنترنت إلى 22 % .

تطالب دعوات المقاطعة المصريين بعدم استخدام الهواتف المحمولة اليوم من الساعة 9 إلى 11 مساء كخطوة أولى، وسط توقعات بمزيد من الخطوات التصعيدية في حال عدم تراجع الشركات عن زيادة الأسعار.

واللافت ما صدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر من تصريحات مفادها أن أسعار بطاقات الشحن لن ترتفع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14% اعتبارا من أول يوليو، غير أن الزيادة في الضريبة ستضاف على مشتركي الفواتير.

وفي هذا السياق، نفى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد، احتمالية ارتفاع أسعار بطاقات الشحن استنادا إلى أن شركات المحمول ستتحمل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت مصادر بشركات المحمول لـ"العربية.نت" أن أسعار بطاقات الشحن لم تتغير حتى الآن.