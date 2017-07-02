9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017.

وأضاف كوجك أن "استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار خلال يونيو فقط، ونحو 9 مليارات دولار منذ التعويم."

وأوضح أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 1.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2015-2016.

وكان البنك المركزي المصري حرر في الثالث من نوفمبر الماضي سعر صرف الجنيه، ما فتح شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية وأذون الخزانة ذات العائد المرتفع.