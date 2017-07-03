مؤشر الثقة بالأعمال الياباني يقفز لأعلى مستوى بـ3 سنوات

قفز مؤشر ثقة الأعمال في اليابان للربع الثالث على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، عند 17 نقطة، ليفوق بذلك توقعات المحللين البالغة 15 نقطة.

وتشكل هذه القراءة الإيجابية لمؤشر الثقة بالأعمال خبراً جيداً لرئيس الوزراء الياباني، إذ تعكس نتائج خطته الاقتصادية. وتعكس هذه القفزة في مؤشر الثقة بالصناعيين تسارع النشاط الصناعي في الربع الأخير، خصوصاً في ظل التحضر لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في 2020.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الثقة للأعمال غير الصناعية إلى 23 نقطة في الربع الأخير من مستوى عشرين نقطة في الربع الأسبق، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نهاية 2015.