بعد رفع أسعار الوقود.. التضخم في مصر سيقفز بين 3 و4.5%

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود، وذلك وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات، مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ %في مايو، وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.

وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في أبريل.