إيطاليا تسجل عجزا حكومياً بـ8.2 مليار يورو خلال يونيو

قالت وزارة الخزانة الإيطالية في بيان لها إن ميزانية الحكومة المركزية سجلت عجزا بلغ 8.2 مليار يورو في يونيو حزيران مقارنة مع فائض بلغ 8.654 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.



وبلغ إجمالي العجز في النصف الأول من العام 50.188 مليار يورو بزيادة حوالي 22.5 مليار عن الأشهر الستة الأولى من 2016 .



وقالت الخزانة إن حجم العجز في يونيو حزيران 2017 تأثر بتكاليف بلغت 4.8 مليار يورو لتصفية بنكين في منطقة فينيتو وتأخير إيرادات ضريبية تبلغ حوالي 13 مليار يورو.