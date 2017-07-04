استقرار نسبة البطالة بمنطقة اليورو 9.3% خلال مايو

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بقيت مستقرة عند 9,3% خلال شهر مايو، وهي النسبة الأدنى منذ آذار/مارس 2009.

ويعد هذا المعدّل مماثلاً لذلك الذي سجل في إبريل 2017 ومطابقاً لما توقعه المحللون في ردهم على أسئلة معهد فاكتست للخدمات المالية، الذين توقعوا نسبة مستقرة عند 9,3%، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان معدل البطالة في منطقة اليورو وصل في سبتمبر 2016 إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10,0%، ويواصل تراجعه منذ ذلك الحين. لكن هذا التراجع المستمر يخفي تفاوتا بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحّدة.

فمعدل البطالة ضعيف جداً في ألمانيا (3,9%) وفي مالطا (4،1%) لكنه يبقى مرتفعا في اليونان (22,5% في آذار النسبة الأخيرة المتوفرة)، وكذلك في إسبانيا (17,7%).

من جانب آخر، تبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة جداً في هاتين الدولتين - 46,6% في اليونان و38,6% في إسبانيا، وكذلك في إيطاليا حيث تلامس نسبة بطالة الشباب 37,0%، فيما لا تتخطى 6,7% في ألمانيا.

ويبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 7,8% وهي نسبة مستقرة مقارنة بشهر أبريل 2017، وهو المعدل الأدنى المسجّل منذ ديسمبر 2008.

وسجلت نسبة البطالة في فرنسا ارتفاعا طفيفا إلى 9,6% في أيار/مايو، مقابل 9,5% في نيسان/أبريل.