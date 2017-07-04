بعد مخاض عسير.. قمة أوروبية يابانية لحسم اتفاق تجاري

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد قمة مع اليابان بعد غد يأمل الطرفان بعدها "الإعلان عن اتفاق سياسي" حول المعاهدة التجارية التي يجري التفاوض بشأنها في ما بينهم منذ 4 سنوات".

ويشارك في القمة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال توسك في تغريدة له على تويتر إن "اتفاق تبادل حر طموحا وعادلا هو في طور البحث".

ويسعى الأوروبيون واليابانيون للإسراع في التوصل إلى هذا الاتفاق السياسي قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين الجمعة والسبت في هامبورغ بألمانيا.

والإعلان عن مثل هذا الاتفاق قبيل القمة سيسمح لهم بتوجيه "إشارة قوية" من أجل التبادل الحر إلى باقي العالم ولا سيما الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيحضر القمة في هامبورغ.

غير أن هذا الاتفاق سيكون مجرد اتفاق حصل على موافقة سياسية، على أن يتم إقرار الاتفاق النهائي الفعلي بين بروكسل وطوكيو بحلول نهاية السنة.

وتوجهت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم بشكل عاجل إلى طوكيو في نهاية الأسبوع الماضي برفقة مفوض الزراعة فيل هوغان لإجراء مشاورات حاسمة.

من جهة أخرى، يصل وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا غدا إلى بروكسل لخوض مفاوضات أخيرة.

وتصف بروكسل اتفاق التبادل الحر بين اليابان والاتحاد الأوروبي "جيفتا" الجاري التفاوض بشأنه منذ آذار/مارس 2013، بأنه بحجم وطموح الاتفاق الموقع بعد مفاوضات عسيرة مع كندا.



غير أنه قد يكون له وزن اقتصادي أكبر لكون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثالث لليابان، واليابان الشريك التجاري السادس لأوروبا.

ويتناول الاتفاق الذي قد يعرض الخميس دخول منتجات كل من الطرفين إلى أسواق الطرف الآخر، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي واليابان أخذ المزيد من الوقت بعد العطلة الصيفية لبحث بعض المسائل التقنية مثل حماية الاستثمارات وتسوية الخلافات، على ما أوضحت مالمستروم في طوكيو.

وتتعثر المفاوضات عند بعض المسائل مثل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها اليابان على الأجبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي من جهة، والرسوم الجمركية المفروضة في أوروبا على السيارات القادمة من اليابان من جهة أخرى.