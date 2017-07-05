صرف الدعم من حساب المواطن قبل رفع أسعار الطاقة

أكد مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن في السعودية، ياسر الزهراني، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة ولا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن.

وأشار الزهراني في حديثه لصحيفة "الوطن" إلى أن البرنامج يمثل بدلا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا حتى بعد البدء في الصرف.

واستقبل حساب خدمة العملاء، والذي يعتبر أنشط وسيلة تواصل للبرنامج، مئات الاستفسارات المتعلقة بموعد الصرف، أكد فيها أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة لتغيير أسعار منتجات الطاقة.

وتظهر آخر إحصائية للبرنامج أن عدد المسجلين بالبرنامج بلغ 11.841.969، حوالي 71% منهم تابعون للمستفيدين الأساسيين من البرنامج والذين بلغ عددهم 8.411.271، في حين يمثل المستفيدون الأساسيون 29% وعددهم 3.430.698.

وبلغت نسبة المستفيدين من البرنامج من المسجلين بالضمان الاجتماعي 21% بمجموع 2.477.241 مسجلا بين مستفيد وتابع وفرد مستقل، كما شكلت الأسر السعودية من غير المستفيدين من الضمان ما نسبته 73% كأكبر الفئات المستفيدة وبمجموع 8.637.851 مستفيدا.

كما مثل الأفراد المستقلون بالسكن والمستفيدون من البرنامج 5.8% بمجموع 687.906 أفراد، والسعوديات المتزوجات من أجانب حوالي 0.25% بمجموع 30.554 بين مستفيدة وتابعين لها، في حين شكل حاملو بطاقة التنقل من الأفراد المستقلين وأرباب الأسر والتابعين لهم أقل نسبة من المسجلين بالبرنامج بنسبة 0.07% ومجموع 8417.

ويسير البرنامج حاليا في المرحلة الثانية والتي تتمثل في إقرار سياسات وآليات البرنامج والتي ينتظر أن تصدر قبل البدء في بدء صرف البرنامج للمستفيدين.