تحالف تقوده "سي آي كابيتال" يفوز بطرح إنبي ببورصة مصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "إن آي كابيتال" اليوم 5 يوليو 2017 عن فوز التحالف الذي تقوده شركة "سي آي كابيتال" مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك "الإمارات دبي الوطني" بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول في الطرح المزمع إجراؤه في البورصة المصرية.

وحرصت كل من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة البترول والثروة المعدنية على إنجاح هذا الطرح، وتوفير كل سبل الدعم له.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي "إنها حريصة على نجاح برنامج الطرح العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة والتي تقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر وخارجها، وبالتالي تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات لالتزام هذه الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص".

وأكدت نصر على أن طرح شركة إنبي هو بداية لطرح جزئي لأسهم عدد من الشركات مع الاحتفاظ بحصة حاكمه مملوكة للدولة بما يزيد حجم التداول والسيولة النقدية في البورصة المصرية لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومي.

ويمثل هذا الإعلان خطوة حقيقية في بدء تنفيذ برنامج الطرح العام الذي تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهو ما يؤكد التزام الحكومة طويل الأجل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن يستهدف برنامج الطرح العام الاهتمام المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار في صناعات وقطاعات استراتيجية متعددة مع إمكانيات النمو في المستقبل.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: "على ثقه في أن شركة إنبي هي الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات في برنامج الطرح العام والتي تعد شريكاً رئيسياً في مشروعات إنتاج النفط والغاز بالدولة، كما تعتبر شركة أنبي شركة رائدة وقادرة على تحقيق التنوع في سوق البورصة المصرية، وسوف تستخدم عوائد الطرح لتنمية قطاع البترول من خلال التوسع في الاستثمارات القائمة بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات الجديدة.

وقال أشرف غزالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إن آي كابيتال": "يسعدنا أن نعلن أن التحالف الذي تقوده شركة "سي آي كابيتال" مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك "الإمارات دبي الوطني" هو الفائز بمنصب بنك الاستثمار الذي سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبي للبترول في الطرح المزمع إجراؤه لجزء من أسهم الشركة في البورصة المصرية.

وقال محمود عطاالله الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي آي كابيتال": "يشرفنا أن نختار التحالف كأول إصدار في برنامج الطرح العام حيث إن خبرة أعضاء التحالف المشتركة وقدراتهم ستضمن نجاح الطرح العام ".