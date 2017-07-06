خبير لـ"العربية": السيارات الكهربائية لن تقلل طلب النفط

قال الخبير بشؤون النفط والطاقة، الدكتور أنس الحجي، إن وجود السيارات الكهربائية على الطرقات في العالم، "ستكون نتيجته النهائية التأثير على النمو في الطلب على النفط وليس على الطلب نفسه".

وأشار الحجي لدى استضافته في برنامج مستقبل الطاقة على شاشة "العربية" مع الزميل ناصر الطيبي، إلى دراسة بحثية أعدها تظهر الحاجة فرضياً إلى وجود 500 مليون سيارة كهربائية على الطرقات بالعالم، من أجل الإبقاء على الطلب النفطي عند مستوياته الحالية.

وأوضح الحجي أن هذه الفرضية بعيدة التحقق على أرض الواقع، لأن التوقعات المستخدمة بالدراسة تشير إلى وجود 140 مليون سيارة كهربائية على الطرقات بالعالم في العام 2040، مستبعداً أن يكون لهذه السيارات تأثير على الطلب نفسه، بموجب القدرات المتاحة في الوقت الحالي.

وتحدث الحجي عن "كون السيارات الكهربائية ليست خضراء وصديقة للبيئة بالكامل"، مشيراً إلى مقالات علمية تتحدث عن "أضرار تصنيع الليثيوم في البطاريات، وطريقة النقل التقليدية لهذه السيارات من أميركا إلى الصين أكبر مستخدم لها بالعالم".