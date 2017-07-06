مصر ترفع أسعار الكهرباء بشرائح من 18% لـ42%

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء في مصر بنسب متعددة تبدأ من 18% لغاية 42%.

واستعرض شاكر بمؤتمر صحافي، الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في فاتورة الاستهلاك الخاصة بشهر أغسطس المقبل. وقال الوزير المصري إن أسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك ستكون كالتالي:

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بـ13 قرشا بدلا من 11 قرشا، بنسبة زيادة 18%.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بـ22 قرشا بدلا من 19 قرشا، بنسبة زيادة 15%.

- الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات بـ27 قرشا بدلا من 21 قرشا، بنسبة زيادة 25.5%.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بـ55 قرشا بدلا من 42 قرشا، بنسبة زيادة 30%.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بـ75 قرشا بدلا من 55 قرشا، بنسبة زيادة 37%.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات بـ125 بدلا من 95 قرشا، بنسبة زيادة 31.5%.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات بـ135 بدلا من 95 قرشا، بنسبة زيادة 42%.

يشار إلى أن الوزير قال خلال المؤتمر الصحافي إن الحكومة قررت رفع أسعار الكهرباء لتخفيض نسبتها من قيمة الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن مجلس الوزراء يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلووات الحقيقي وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة.

وشرح الوزير أن محدودي الدخل هم الفئة التي تتراوح نسبة استهلاكها ما بين صفر إلى 200 كيلووات، والشريحة الثانية والشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلووات. وقال إن هذه الشرائح هم الأكثر دعما في خطة رفع الدعم التي تتبناها الحكومة.