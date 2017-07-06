مصر تطرح 28 ألف قطعة أرض بالقرعة للمواطنين

وصف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأثير تعويم الجنيه في أسعار العقارات المصرية، بأنه "لم يزل بنسبة بسيطة".

وقال عباس في مقابلة مع قناة "العربية" إن وزارة الإسكان ستطرح الأسبوع المقبل 28 ألف قطعة أرض بالقرعة للمواطنين، مؤكدا أن أسعار الأراضي "لم تزل منافسة ومناسبة، وتمكن الدولة من استمرار الطرح واستفادة الجميع منها".

وسيتم طرح الأراضي الجديدة بنظام القرعة للمواطنين بمختلف شرائحهم، إضافة إلى عدد ضخم من الأراضي الاستثمارية. وستحقق هذه الاستراتيجية عددا من الأهداف أهمها تنمية هذه الأراضي وتوظيف عدد كبير من المواطنين في قطاع التشييد والبناء.