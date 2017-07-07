زيادة قوية للناتج الصناعي الألماني خلال مايو

أظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مايو أيار معززا التوقعات بأن المصانع ستدعم النمو بأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثاني من السنة.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية صعود الناتج الصناعي 1.2%، مواصلاً الارتفاع للشهر الخامس على التوالي ومتجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي كان لزيادة نسبتها 0.3%.

تدعم الصعود بزيادة في إنتاج الطاقة وارتفاع إنتاج المصانع من السلع الرأسمالية والاستهلاكية.

وتقرر تعديل قراءة أبريل/ نيسان بخفض طفيف إلى زيادة نسبتها 0.7% بدلا من 0.8% في التقدير السابق.

كانت بيانات نُشرت أمس الخميس أظهرت أن الطلب الأجنبي القوي رفع طلبيات التوريد الصناعية في مايو/ أيار لكن بدرجة أقل من المتوقع. غير أن وزارة الاقتصاد قالت إنها تتوقع أن يواصل القطاع كسب الزخم.