عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

3 منظمات دولية تحث مجموعة الـ20 على إعادة تنشيط التجارة

المصدر: جنيف - رويترز
رابط مختصر

دعا رؤساء منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك زعماء مجموعة العشرين إلى الاتفاق على إجراءات لإعادة تنشيط التجارة ودعم العمال.

وقال البيان "الرفاهية الاقتصادية لمليارات الأشخاص تعتمد على التجارة. تكامل أعمق للتجارة يتضافر مع سياسات محلية داعمة يمكن أن يساعد في زيادة الدخول وتسريع النمو العالمي.

"هذا يتطلب إجراءات حاسمة من جانب الزعماء العالميين الذين يتجمعون لحضور قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع".

كلمات دالّة

#تنشيط التجارة, #اقتصاد, #أسواق, #دعم العمال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر