3 منظمات دولية تحث مجموعة الـ20 على إعادة تنشيط التجارة

دعا رؤساء منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيان مشترك زعماء مجموعة العشرين إلى الاتفاق على إجراءات لإعادة تنشيط التجارة ودعم العمال.



وقال البيان "الرفاهية الاقتصادية لمليارات الأشخاص تعتمد على التجارة. تكامل أعمق للتجارة يتضافر مع سياسات محلية داعمة يمكن أن يساعد في زيادة الدخول وتسريع النمو العالمي.



"هذا يتطلب إجراءات حاسمة من جانب الزعماء العالميين الذين يتجمعون لحضور قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع".

