النفط يهبط بعد مؤشرات على تجدد تخمة المعروض

هبطت أسعار النفط نحو 3% بعد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وصادرات أوبك إلى أعلى مستوى هذا العام، ما ألقى بظلال من الشك على جهود المنتجين لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.40 دولار، أو ما يعادل 2.9 بالمئة، في التسوية إلى 46.71 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 46.28 دولار، وهو أضعف مستوى له في أكثر من أسبوع.

وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.29 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 44.23 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله بسعر منخفض بلغ 43.78 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان انخفاضا للأسبوع السادس في الأسابيع السبعة الماضية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.9 بالمئة على أساس أسبوعي بينما نزل برنت 2.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات رويترز النفطية أن إنتاج أوبك الآن عند أعلى مستوياته منذ بداية هذا العام. وقالت روسيا التي تتعاون مع أوبك في اتفاق لتقليص الإنتاج إنها مستعدة لدراسة مراجعة الاتفاق إذا دعت الحاجة لذلك.

ومن المنتظر أن تجتمع الدول المنتجة للنفط التي تراقب الاتفاق في 24 يوليو/تموز في روسيا حيث ستحاول التوصية بتعديل الاتفاق. في الوقت ذاته، بدا أن تدني أسعار النفط لم يردع المنتجين الأميركيين حيث زادت الشركات عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع منصات بحسب شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز ليصل العدد إلى 763 حفارة، وهو الأكبر منذ أبريل/نيسان 2015.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع واحدا بالمئة إلى 9.34 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد تسجيل هبوط في الأسبوع السابق.

وفي ظل زيادة الإنتاج الأميركي تجاهلت السوق إلى حد كبير انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 502.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير.