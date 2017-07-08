مجموعة الـ20 تنوي إدانة "الحمائية التجارية"

أكد مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن مجموعة العشرين تنوي في بيانها الختامي إدانة الحمائية والاعتراف في الوقت نفسه بحق الدول في الدفاع عن مصالحها التجارية في حال ارتكاب ممارسات غير قانونية.

والأمر يتعلق بحل وسط مع موقف الولايات المتحدة.

وقال هذا المصدر القريب من المفاوضات الجارية في هامبورغ إن الولايات المتحدة كانت متحفظة في الإعلان عن الالتزام "بمكافحة الحمائية" في إطار مجموعة العشرين، لأنها تريد حماية الوظائف الأميركية من تأثيرات العولمة.

وبالتالي رفضت إدراج الحمائية في بيان وزراء مالية المجموعة في بادن بادن في آذار/مارس ثم قبلت بذلك في قمة مجموعة السبع في أيار/مايو، علما أن مجموعة السبع لا تضم الصين.

وفي قمة هامبورغ حصلت واشنطن مقابل تغيير موقفها على حق استخدام "أدوات مشروعة" للدفاع عن مصالحها التجارية.

ولكن المصدر الأوروبي أصر على أن الأمر لا يتعلق بتغيير في المشهد الاقتصادي العالمي، وفق ما حددته الدول الأقوى في العالم وإنما في التوصل إلى "أرضية توافق ضمن النظام القائم".