الجدعان للعربية: إصدار مرتقب من الصكوك هذا الشهر

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الوزارة ستصدر صكوكا هذا الشهر تماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي.

وفيما يتعلق بالمالية السعودية، قال الجدعان في حديث مع "العربية" على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، إن عجز الميزانية في الربع الثاني لا يزال أقل من المتوقع، لكنه اقترب من التعادل مع التوقعات. وأشار إلى أن الإنفاق في ميزانية الربع الثاني أقل من التوقعات والإيرادات أعلى.

وتوقع وزير المالية السعودي نموا اقتصاديا معتدلا يزداد في 2019 و2020.

وعند سؤاله عن حساب المواطن، قال الجدعان "بدء العمل بحساب المواطن عند تعديل أسعار الطاقة"، مشدداً على أن حساب المواطن يسير حسب ما خطط له.

وأكد الجدعان أن مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق حيال الحد الأدنى من حرية التجارة، مشددا على أهمية تحريرها، "إذ إن من مصلحة دول العالم تحرير التجارة من القيود".

وكان قادة مجموعة العشرين في هامبورغ رحبوا بقيام السعودية باستضافة أعمال القمة خلال عام 2020.