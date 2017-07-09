تطبيق "مؤقت" لاتفاق التبادل الحر بين أوروبا وكندا

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا يوم أمس أنهما اتفقا على بدء تطبيق اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين في 21 سبتمبر المقبل.

وأيد الجانبان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بوصفها اتفاقية تاريخية للأسواق المفتوحة في مواجهة تيار حمائي، ولكن خلافات في آخر دقيقة بشأن الجبن والمنتجات الصيدلانية عرقلت بدء سريانها.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان "بعد الاجتماع في مجموعة العشرين بهامبورج والتأكيد على التزامنا المشترك بالنظام التجاري العالمي القائم على قواعد اتفقنا على تحديد 21 سبتمبر 2017 موعدا لبدء التطبيق المؤقت للاتفاقية ومن ثم السماح باتخاذ كل إجراءات التنفيذ اللازمة قبل ذلك الموعد".

وأضاف البيان المشترك "من خلال انفتاح كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع من يشاركوننا نفس القيم سنرسم ونعزز العولمة".

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل نهائي فور أن تصدق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بعدم اقتناع بأن كندا ستفتح بشكل فعلي أسواقها أمام 17700 طن إضافي من الجبن من الاتحاد الأوروبي وتقدم ضمانات لبراءات الاختراع للأدوية الأوروبية.