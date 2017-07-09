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خبر غير سار للمصريين.. رفع أسعار تذكرة المترو 100%

المصدر: القاهرة – رويترز
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قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100% خلال 2018.

وأضاف عرفات في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم"، أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 2 و3 و4 جنيهات، حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، على أن يبدأ التطبيق في 2018.

ورفعت مصر في مارس الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة.

يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء، ورفع رسوم عدد من الخدمات.

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