مصر تعتزم زيادة صادرات القطن 100%..فما السبب؟

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في مصر حامد عبد الدايم إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها من القطن طويل التيلة بنسبة 100% في السنة المالية 2017-2018.



وأضاف عبد الدايم أن بلاده تستهدف إنتاج "1.4 مليون قنطار من القطن طويل التيلة في 2017-2018 على أن يتم تصديره بالكامل مقارنة مع 700 ألف قنطار في العام الماضي".



وتابع أنه تم زراعة حوالي 220 ألف فدان طويل التيلة خلال الموسم الحالي الذي بدأ في مارس وينتهي في سبتمبر مقارنة بحوالي 120 ألف فدان في الموسم السابق.



ويتيح الطقس في مصر وسطوع الشمس وكذلك جودة البذور زراعة القطن طويل التيلة بجودة غير عادية تسمح بإنتاج غزول خفيفة متينة لها بريق جذاب وملمس ناعم.



ويباع القطن طويل التيلة بنحو مثلي سعر الأنواع العادية من القطن قصير التيلة.



ومن المحتمل أن يتيح عودة القطن المصري إلى الأسواق العالمية فرصة مربحة للتصدير.