10.2 مليارات دولار حجم تجارة الإمارات وأميركا

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 10.206 مليارات دولار، منها صادرات من الإمارات إلى أميركا بلغت 1983.8 مليون دولار، مقابل واردات من الولايات المتحدة 8222.9 مليون دولار خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفق لما نقلته صحيفة "البيان عن أحدث إحصاءات وزارة التجارة الأميركية.

وبلغت التجارة بين البلدين 1.94 مليار في مايو، مقابل 1.864 مليار في أبريل، و 1.955 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وشملت التجارة الإماراتية/الأميركية في مايو صادرات من الإمارات بـ 395.9 مليوناً، مقابل واردات من الولايات المتحدة بلغت 1545.1 مليون دولار.

