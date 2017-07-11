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صندوق النقد: الاقتصاد المغربي مستعد لتحرير سعر الصرف

المصدر: العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المغربي جاهز لتحرير سعر الصرف، بعدما تعززت ماليته العامة بدعم من هبوط أسعار النفط، وإن تأخير تنفيذ هذه العملية ليس مشكلة.

وتعمل حكومة المغرب حاليا مع بعثة من صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف، لكن بنك المغرب المركزي أجَل منذ أسبوعين إعلانا عن المرحلة الأولى من الإصلاح المالي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن الصندوق لا يتوقع تعرض الاقتصاد لأي مخاطر، حيث اجتاز الاقتصاد المغربي اختبارات تحمل القطاع المالي التي أجراها الصندوق، مضيفا أنه لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم.

وأضاف رئيس البعثة أن الأمر يرجع إلى الحكومة فيما إذا كانت تريد تجديد خط ائتماني مدته عامان بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، تم الاتفاق عليه لمساعدة البلاد على إجراء إصلاح هيكلي.

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#بنك المغرب, #أسواق, #اقتصاد, #صندوق النقد الدولي

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