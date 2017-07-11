مصر تقترب من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بثته قناة سي.بي.سي المحلية.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وكانت مصر قد حصلت على دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات.