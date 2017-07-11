مصر تنفي زيادة أسعار تذاكر المترو

نفت وزارة النقل المصرية نيتها زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في وقت قريب وقالت إنها ستتحمل التكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بعد إقرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "لا توجد زيادة في تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي أو الفترة القريبة... الوزارة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة الكهرباء".

كانت إحدى الصحف المحلية نقلت يوم الأحد عن وزير النقل المصري هشام عرفات قوله إن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100 بالمئة خلال عام 2018.

ورفعت مصر في مارس الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى جنيهين للتذكرة. وفي نهاية يونيو حزيران رفعت الحكومة أسعار الوقود قبل أن تعلن هذا الشهر عن زيادة في أسعار الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان إن شبكة مترو الأنفاق تشهد توسعات بمراحله الثلاثة وإنها ستشرع في دراسة تطبيق نظام المحطات لتحديد سعر التذكرة "لكونه أكثر عدالة للمواطنين" بعد افتتاح الخط الثالث في 2019.