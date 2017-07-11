"توكن" ينهي عصر كلمات السر والمفاتيح وبطاقات الائتمان

هل ترغب بالخروج صباحا دون الحاجة لمفاتيح سيارتك أو بيتك أو لبطاقات الائتمان أو لبطاقات العبور إلى المكتب أو النادي؟ وهل تتمنى تسجيل الدخول إلى أي حساب لك عبر الإنترنت دون الحاجة لإدخال الرموز السرية؟

ستتمكن من ذلك كله في أقل من 5 أشهر، من خلال خاتم "توك" الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق في شهر ديسمبر القادم.

توكن سيحفظ بصمة إصبعك، وعندما تضعه في الأصبع، سيمسح البصمة للتأكد من هويتك. وسيتوقف تماما عن العمل عندما تقوم بخلعه، ما يؤكد عدم سرقة معلوماتك في حال تم فقدانه أو سرقته.

ومن خلال "توكن" ستتمكن من فتح أو إقفال أي باب مجهز لقراءة بيانات الخاتم، تشغيل سيارتك، أو العبور عبر بوابة المترو، أو يمكنك أن تستقل الباص دون الحاجة إلى بطاقة دخول، وذلك فقط من خلال وضع الخاتم على ماسح الـ barcode!

أما إذا أردت الدخول إلى أي حساب خاص بك على الإنترنت مثلا، حساب فيسبوك أو حسابك المصرفي أو بريدك الإلكتروني أو حتى الدفع إلكترونيا، كل ما عليك فعله هو نقر الخاتم أو توكن على جهاز المسح أو الـREADER الخاص به.

وذلك كفيل بإدخال بياناتك الشخصية والمالية أوتوماتيكيا والتي تكون مخزنة في "توكن" وليس في السحابة الإلكترونية، ما يؤكد أمان تلك المعلومات.

وتقول الشركة المطورة لتوكن، إن بطاريته تعمل لمدة أسبوعين، مؤكدة مقاومته للماء حتى عمق 50 مترا. كما أن توكن سيكون متوفرا في 3 أشكال، وأن سعره سيتراوح بين 250 و300 دولار.

فهل سنشهد ثورة تقنية جديدة تمكننا من الاستغناء عن محفظتنا والحاجة لحفظ عشرات الرموز السرية؟