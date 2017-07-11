57.4 مليار دولار حجم إصدارات الديون في الشرق الأوسط

كشفت تقديرات "تومسون رويترز" في تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 462.1 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من 2017، بانخفاض نسبته 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما عمولات إصدارات الديون فبلغت 136.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 88% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ بداية إصدار البيانات في 2000.

وقال نديم نجار، المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تومسون رويترز : "ارتفعت عمولات إصدارات الأسهم بنسبة 36% إلى 39.7 مليون دولار. أما إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغ 98 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل أداء مسجل في نصف أول منذ 2012. وتراجعت رسوم القروض المجمعة بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 187.6 مليون دولار، وهي أقل حصة مسجلة في ثلاث سنوات."

وأضاف: "استحوذت عمولات إصدارات الديون على 30% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في ستة أشهر منذ 2001. وشكلت رسوم القروض المجمعة 41% من إجمالي الرسوم، أما رسوم الاستشارات الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ وعمولات إصدارات الأسهم فشكلا 21% و9% على التوالي."

واستحوذ بنك "أتش أس بي سي" على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017، ليجمع 29.2 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 6.3% من إجمالي الرسوم. وتصدر بنك "يو بي أس" قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 20% من رسوم الاستشارات، في حين حصل بنك "جيه بي مورغان" على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون. بينما احتلت "إي أف جي هيرميس" المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أي 31% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم. أما البنك الصناعي والتجاري الصيني فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.

وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 20.1 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2017، أي أكثر بمقدار 8% عن النصف الأول من العام الماضي. وتمثلت أكبر صفقة استحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017 بشراء شركة "ترونكس" الأميركية لأصول قطاع "ثاني أكسيد التيتانيوم" لشركة "كريستال" السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، لتصل بذلك قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى 6.6 مليارات دولار أميركي، وهي أقل قيمة نصف سنوية في 11 عاماً. وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 46% لتبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، بينما سجل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة هبوطاً بنسبة 13% عن النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 8.3 مليارات دولار. وتصدر قطاع الطاقة والكهرباء قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، ليستحوذ على 41% من صفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة، أما القطاع المالي فكان الأول من حيث عدد الصفقات.

واستحوذ قطاع الطاقة على ست من أكبر عشر صفقات تم الإعلان عنها في المنطقة حتى الآن خلال عام 2017، وكان أكبرها قيام شركة التكرير السعودية، التابعة والمملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، بدفع 2.2 مليار دولار إلى "رويال داتش شل" بعد فصل أصولهما وأعمالهما في مشروع تكرير النفط المشترك "موتيفا إنتربرايزيز".

وتصدر بنك "أتش أس بي سي" قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي. في حين احتل "مورغان ستانلي" و"سيتي بنك" المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مليار دولار، أي أقل بنسبة 72% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة نصف سنوية مسجلة بأول ستة أشهر منذ 2004.

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، جمعت خمسة طروحات أولية 603.3 ملايين دولار، أي 60% من إجمالي النشاط بالنصف الأول من 2017. فقد جمعت شركة ADES لخدمات الحفر في المنشآت النفطيّة، ومقرها دبي، 243.5 مليون دولار من خلال طرح لأسهمها في بورصة لندن، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال العام الحالي. أما حصة الإصدارات المالية اللاحقة فشكلت 40 في المئة من النشاط الكلي. واحتل بنك الكويت الوطني المركز الأول من حيث ترتيب إصدارات الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط، بحصة سوقية بلغت 24%.

وتلقت سوق إصدارات الديون في الشرق الأوسط دعماً قوياً من قيام المملكة العربية السعودية بإصدار صكوك بقيمة 9 مليارات دولار في أبريل الماضي، ومن بيع الكويت سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي، ليصل إجمالي إصدارات الديون في الشرق الأوسط 57.4 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بنمو نسبته 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها القيمة الأعلى المسجلة في أول نصف من السنة منذ بدء رصد الإصدارات في 1980.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 21%، تلتها الكويت بحصة 18%. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 50% ليصل إلى 31.4 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي.

وتصدر بنك "مورغان ستانلي" تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2017، بحصة سوقية بلغت 13.4%، في حين احتل بنك "أتش أس بي سي" المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 12.3%.

