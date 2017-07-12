الإمارات الأولى عربياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي 2016

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً "33.3 مليار درهم" خلال العام 2016، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.45 مليار دولار ولبنان 2.5 مليار دولار.

وبين التقرير أن التدفقات الصادرة من الدول العربية تراجعت بنسبة 14% إلى 31.3 مليار دولار عام 2016، وبحصة بلغت 2.2% من الإجمالي العالمي البالغ 1542 مليار دولار، و8.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.

ومثلت الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ولبنان على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسة للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 74% لعام 2016، في حين شهدت الكويت عودة تدفقات صادرة بقيمة 6.3 مليار دولار.

وكشف التقرير عن تحسن طفيف لجاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2017، مقارنة بمؤشر العام السابق، وذلك رغم استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وأضاف التقرير السنوي الـ 32 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من مقرها في دولة الكويت أمس، أن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية، كما ارتفع أداؤها بشكل طفيف مقارنة بعام 2016، وفي المقابل حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً مع ارتفاع أدائها، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربياً.

وأوضح التقرير أن المؤشر يساعد متخذي القرار على تحديد مكامن القوة والضعف لكل دولة أو مجموعة جغرافية معينة على صعيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للمؤشرات الفرعية أو المكونات الرئيسية للمؤشر العام، وبما يسهم في صياغة السياسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر وطنية أخرى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعاً بنسبة 25% إلى 30.8 مليار دولار عام 2016، مقارنة مع 24.6 مليار دولار عام 2015.