يلين: الاقتصاد قادر على استيعاب رفع تدريجي للفائدة

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي يلين جانيت إن الاقتصاد الأميركي قادرٌ على استيعاب رفع تدريجي لمعدل الفائدة، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتقليص ميزانيته البالغ حجمها 4 تريليونات دولار هذا العام.

وأشارت يلين، وقبل شهادتها أمام الكونغرس في Capitol Hill، إلى أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، إلا أنه لا يزال يضيف وظائف مستفيدا من استقرار إنفاق الأسر وتسارع استثمار الأعمال.

وعقب هذه التصريحات، زاد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.09 % إلى 95.753 بعد أن تراجع لفترة وجيزة إلى 95.511 وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو حزيران.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي بعد أن رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مشيرا إلى الثقة في توقعاته والحاجة إلى النظر لما هو أبعد من تدني معدلات التضخم.

وزادت العملة الكندية إلى 1.2812 دولار كندي للدولار الأميركي مسجلة أقوى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016.

وأنقذت بيانات أفضل من المتوقع بقليل للأجور والوظائف الجنيه الاسترليني من تراجع حاد جديد اليوم وعوضت إثر سلسلة من علامات التحذير السياسية والاقتصادية مع انطلاق محادثات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.