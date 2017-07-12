"غوغل" تواجه غرامة أوروبية جديدة بـ1.3 مليار دولار

ربما تخضع "غوغل" هذا الأسبوع للتغريم من قبل السلطات الفرنسية، التي قد تطالبها بإعادة سداد 1.12 مليار يورو (1.3 مليار دولار) كضرائب مستحقة، بعد أيام من تعرضها لغرامة قياسية من قبل سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن ينظر القضاء الباريسي صباح اليوم فيما إذا كانت الشركة المالكة "ألفابت" تخلفت عن سداد الضرائب الفرنسية بشكل مخالف للقانون، كما سيتم النظر فيما إذا كان يجب إخضاع مقر "غوغل" الأوروبي في أيرلندا للضريبة كما لو أنه مقر دائم داخل فرنسا، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

من جانبه، قال المحامي المتخصص في مجال الضرائب ماكسيميليان جازاني إن رد الفعل العنيف تجاه الشركة أمر متوقع، لأن ما سمّاه بـ"الشعبوية الضريبية" تجاه "غوغل" آخذة في الارتفاع بين السياسيين.

وأضاف لـ"بلومبرغ": قد يكون للقضية آثار جانبية "ضارة للغاية" لأن أي تغيير في كيفية تفسير قانون الضرائب سوف ينطبق على جميع الشركات، وهو ما قدر يؤثر على تدفق الاستثمارات إلى فرنسا.